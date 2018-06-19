شاهد.. خجل دينا الشربيني أثناء غناء عمرو دياب: و الله انا بحبك موت

أحيا الفنان عمرو دياب حفل غنائي بروسيا مساء الاثنين 18 يونيو وذلك تزامناً مع مباراة منتخب مصر وروسيا في مونديال كأس العالم.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل عمرو دياب بروسيا وهو يغني أغنية “برج الحوت”.

وأثناء غناء عمرو دياب لإحدى مقاطع الأغنية وجه نظراته نحو دينا الشربني والتي شعرت بالخجل وقتها.

من ناحية أخرى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان عمرو دياب وهو متجه لروسيا لإحياء حفلا هناك، وظهرت بالصور معه الممثلة دينا الشربيني.

واتجه عمرو دياب لروسيا لإحياء حفلا هناك كما أعلن عبر صفحته بموقع Facebook، والتقط صورا له بصحبة المتواجدين في المطار.