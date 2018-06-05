شاهد.. خلاف جديد بين جانيت جاكسون وطليقها القطري.. والسبب

لا تزال الخلافات مستمرة بين النجمة العالمية ​جانيت جاكسون​ وطليقها القطري ​وسام المانع​، وفي جديدها ما كشفه موقع ET بأن الأخير ابدى عدم رضيه على الاتفاقية الخاصة بقضية الحضانة بسبب عدم قدرته على رؤية ابنه “عيسى” بمفرده.



واشار الموقع الى ان المانع الذي يلتقي بإبنه في حضور المربية الخاصة به، قرر ان يخل بتلك الاتفاقية التي يراها غير عادلة علاوة على ذلك عدم شعوره بانه لم يحصل على الوقت الكاف للجلوس مع ابنه البالغ من العمر عاماً واحداً.

يذكر ان جانيت جاكسون انفصلت عن وسام المانع بعد خمس سنوات من الزواج، ولديمها طفل وحيد يدعى “عيسى”.