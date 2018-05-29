شاهد.. دارين حدشيتي تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب بأغنيتين تم تسريبهما

تعود الفنانة اللبنانية ​دارين حدشيتي​ من جديد الى الساحة الفنية بعد غيابها عنها منذ أربع سنوات بعد وفاة مدير أعمالها المنتج “جورج أنستسيادس” الذي قدم لها ابرز الأغنيات والكليبات التي حققت رواجاً كبيراً.



اليوم تعود حدشيتي الى الساحة من خلال أغنيتين الاولى بعنوان “بعدو إلي” كلمات احمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طوني سابا، والثانية تحمل عنوان “قوم من وجي” كلمات الياس ناصر، وألحان جورج كرم، وتوزيع ميشال فاضل، وتم تسريبهما على “يوتيوب” وتلاقيان نسب استماع عالية.

يذكر أن دارين حدشيتي حصدت شهرة كبيرة قبل سنوات حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة منها “قدام الكل”، “راسي على راسك”، “بعدك بكل المطارح” وغيرها من الأعمال المميزة.