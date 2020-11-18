أعلنت الفنانة السعودية ” داليا مبارك ” عن حملها بطفلها الثاني من زوجها رجل الأعمال الأمريكي ” ألهيم ستاركس ” وذلك من خلال جلسة تصوير خضعت لها برفقة طفلتها ” لي لي سمر ” .

فظهرت في إحدى الصور طفلتها ” لي لي سمر ” وهي جالسة على كرسي وأمامها طاولة وبمقابلها دمية وضع أمامها لوحة مكتوب عليها ” مايو 2021 ” في إشارة إلى التاريخ الذي سيولد به الطفل الثاني .

وكتبت داليا مبارك في تعليقها على هذه الصورة قائلة : ” طفلتي ستكون الأخت الكبرى قريبًا ” .

وفي صورة أخرى ظهرت داليا مبارك مرتدية فستانا باللون الأسود واضعة يديها على بطنها التي بدت منتفخة .

يذكر أن داليا مبارك كانت قد عقدت قرآنها وتزوجت في فبراير من عام 2018 في حفل زفاف أقيم في تركيا وحضره نخبة من نجوم الخليج على رأسهم الفنانة الإماراتية ” أحلام ” .. ورزقت بطفلتها الأولى في نوفمبر 2018 والتي اختارت لها إسم ” لي لي سمر ” ومعناه زهرة الصيف .