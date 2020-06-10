شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد قدمت من خلاله درس قصير في الرقص الشرقي.

وعلقت جوهرة على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص في بيتها كاتبة: “درس رقص شرقي مع جوجو! اليوم سنتعلم كيف نستمع الى ايقاع الموسيقى ونتفاعل معها”.

وكانت جوهرة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة اطلت فيها باطلالة رسمية حيث ارتدت بنطال اسود مع قميص ابيض وربطة عنق.

أما اخر مشاركات جوهرة الفنية فكانت في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.