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شاهد.. دريد لحام وابنته عبير يغنيان لـ شكران مرتجى في عيد ميلادها!

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دريد لحام مع ابنته عبير

دريد لحام مع ابنته عبير

نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى مقطع فيديو لمواطنها الفنان دريد لحام وابنته وهما يهنأنها بمناسبة عيد ميلاد.

وظهر دريد لحام، في الفيديو، مع ابنته وهما يغنيان “هابي بيرثداي” وعلقت شكران مرتجى قائلة: “نيالي نيالي فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافه والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعه 🙏🏻”.

وختمت شكران مرتجى كلامها بالقول: “نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل مابتقول للكل”.

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