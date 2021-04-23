أكدت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على تصدرها عالم السوشيال ميديا في الخليج والعالم العربي مؤكدة انها تتفوق حتى على كريستيانو رونالدو سواءا عبر تطبيق “سناب شات” او انستغرام.

كلام الدكتورة خلود جاء اثناء استضافتها مع زوجها المودل امين في حلقة الامس من برنامج “وياكم” الذي يقدمه صالح الراشد ودانة الطويرش على شاشة قناة “atv” الكويتية.

وقال صالح الراشد ان الدكتورة خلود حققت مشاهدات عالية لدرجة ان زوجها قال أن خلود تحقق مشاهدات اكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليوضح أمين انه يقصد سناب وليس انستغرام غير ان خلود تدخلت وقالت “لا انا اقوى منه سناب وانستغرام”.

وتابع امين قائلا “خلود الاولى على الوطن العربي والارقام تشهد نحن ما نتكلم وبالاسنتغرام قوية وبالسناب طالعة العاشرة عالميا”.

بدورها اكدت دانة الطويرش ان دكتورة خلود تستحق هذا التفوق قائلة “انتم ثنائي جميل ولطيف وناجح وخفيف الظل وما مستفز صراحة”.

كما كشفت دكتورة خلود، أثناء اللقاء، عن قيمة أعلى أجر حصلت عليه كانت من عقد اعلاني لشركة عصير بلغت قيمته حوالي 120 الف دينار كويتي ما يعادل حوالى 400 الف دولار امريكي.