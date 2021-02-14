شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يرصد اجواء احتفالها مع زوجها المودل امين بعيد الحب الذي يحل اليوم الاحد على شكل اعلان لاحدى ماركات العطور.

فقد نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو ظهرت فيه بفستان احمر بينما كان زوجها ينتظرها على طاولة العشاء وسط القلوب الحمراء والورود والشموع التي زينت المكان.

وقد استغلت خلود هذه المناسبة للترويج لاحدى ماركات العطور حيث كانت هدية زوجها لها زجاجة عطر كما اعلنت عن مسابقة لمتابعيها.

وعلقت خلود على الفيديو كاتبة: “مااجمل قلباً تماسك بقلبي ومااجمل روح عشقت روحي كل عام و انت حبي .. حبي لك ليس له وقت محدد.. فأنا في كل اوقاتي احبك ”.

وكانت الدكتورة خلود قد أثارت حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بخسارة .وزن كبيرة بعكس ما اعتادوا رؤيتها عليه

وشاركت خلود جمهورها عبر “سناب شات” صورا توثق نحافتها بشكل كبير، كاشفة سبب نقص وزنها لهذا الحد إلى استخدامها “الشوربة” في وجبات غذائها المختلفة، مؤكدة أنها تساعد كثيراً على عملية حرق الدهون. وأرفقت خلود مع الصور تعليقًا قائلة: “الحمد لله الحمد لله.. يا بنات لو شنو كلتوا وأي أي نظام استخدمتم.. خليكم على طول مع الشوربة الحارقة.. اشربوها قبل أي وجبة حتى لو ما سويتم دايت على الأقل تشبعكم وفي نفس الوقت تحرق.. ولو تسونها مع كيتو بتصيرون عصاية من الضعف”.