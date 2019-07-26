شاهد.. دنيا بطمة بإطلالة صحراوية في “اسبوع الجمل”!

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور وفيديوهات من إطلالتها في مهرجان “اسبوع الجمل” في كلميم.

وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة بالزي الصحراوي وعلقت على صورها قائلة: “نقولها ومللي بلسان حساني بيكم يا وني يا أهل كليميم 🇲🇦💥❤️..اناقتي اليوم بالملحفة الصحراوية حبيبتي مريم البرديجي وشكرا اخي خالد علي على الملحفة الجميلة واخوي الطيب يعطيكم الصحة 😍”.

وكان محمد الترك زوج دنيا بطمة قد انفعل في المؤتمر الصحفي قبل المهرجان وطلب بإنهاء المؤتمر الصحفي لأن احد الصحفيين تطرق بسؤال لأمور شخصية بعيدة على المهرجان وجديد بطمة الفني.

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