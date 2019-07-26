شاهد.. دنيا بطمة بإطلالة صحراوية في “اسبوع الجمل”!

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور وفيديوهات من إطلالتها في مهرجان “اسبوع الجمل” في كلميم.
وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة بالزي الصحراوي وعلقت على صورها قائلة: “نقولها ومللي بلسان حساني بيكم يا وني يا أهل كليميم 🇲🇦💥❤️..اناقتي اليوم بالملحفة الصحراوية حبيبتي مريم البرديجي وشكرا اخي خالد علي على الملحفة الجميلة واخوي الطيب يعطيكم الصحة 😍”.
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نقولها ومللي بلسان حساني بيكم يا وني يا أهل كليميم 🇲🇦💥❤️ اناقتي اليوم بالملحفة الصحراوية حبيبتي مريم البرديجي وشكرا اخي خالد علي على الملحفة الجميلة واخوي الطيب يعطيكم الصحة 😍 @khalid.ali.9
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وني بيكم 🇲🇦#الصحراء_المغربية #الله_الوطن_الملك #دنيا_بطمه اناقتي اليوم بالملحفة الصحراوية حبيبتي مريم البرديجي وشكرا اخي خالد علي على الملحفة الجميلة واخوي الطيب يعطيكم الصحة 😍 @khalid.ali.9
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جمهور ارض الواقع بكلميم اكثر من تسعين الف متفرج شكرًا على حضوركم وحماسكم الأكثر من رائع 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦#الصحراء_المغربية #الله_الوطن_الملك شكرًا للسيد ابراهيم أرجدال مدير المهرجان والسيد الطيب وكل المنظمين لي تاحو لي الفرصة نتلاقى بجمهور كلميم بمهرجان اسبوع الجمل لدورته التاسعة 😍 وني بيكم ومازيان عينيكم يا أهل كلميم 💥 اشراف الحب ديالي @alturkproductions
وكان محمد الترك زوج دنيا بطمة قد انفعل في المؤتمر الصحفي قبل المهرجان وطلب بإنهاء المؤتمر الصحفي لأن احد الصحفيين تطرق بسؤال لأمور شخصية بعيدة على المهرجان وجديد بطمة الفني.