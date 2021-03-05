شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتراقص الى جانب زوجها المنتج البحريني محمد الترك على انغام اغنية “أما براوة” للفنان الاماراتي حسين الجسمي.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو في السيارة وهي تمسك وجه زوجها بينما كان الجسمي يغني “أنا وحبيبي حلوين حلاوة” ليبادر الترك ويقبل يدها.

وكان محمد الترك قد أعلن عن دعمه لزوجته دنيا بطمة على خلفية إعلان براءتها من إدارة حساب “حمزة مون بيبي” الخاص بفضائح المشاهير.

وقال الترك في مداخلة له عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدته بطمة مؤخرا في المغرب مع محاميها لإعلان براءتها وشقيقتها ابتسام من التهم الموجهة إليهما: “دنيا بطمة بنتي ربيتها أنا قبل ما تكون زوجتي”.

وكانت دنيا بطمة قد احتفلت الأربعاء ببراءتها من قضية ”حمزة مون بيبي“، برفقة زوجها وعدد من من أصدقائها.

كما أعربت الفنانة دنيا عن امتنانها لزوجها محمد الترك ”لوقوفه بجانبها في تلك المحنة وعدم تخليه عنها في ظروف صعبة“.

ونشرت بطمة صورة لها عبر حسابها على إنستغرام وهي تحتضن زوجها محمد الترك، معلقة: ”في يسار صدري .. لك وطن .. دمت لي شيئا جميلا .. لا ينتهي“.