شاهد.. دنيا بطمة تحتفل باليوم الوطني البحريني

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الاحتفال باليوم الوطني البحريني خصوصاً أن زوجها ومدير أعمالها محمد الترك بحريني الجنسية، وبالتالي ابنتهما (غزل) بحرينية.
وقد نشرت دنيا بطمة صورة لها من السفارة البحرينية في المغرب وعلقت قائلة: “صورة تجمعني بسعادة سفير البحرين السيد خالد المسلم بالرباط والاحتفال باليوم الوطني البحريني كل عام والبحرين بالف خير ملكا وشعبا 🇧🇭❤️.. شكرا لكم على الدعوة والاهتمام والتقدير 🌹”.
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صورة تجمعني بسعادة سفير البحرين السيد خالد المسلم بالرباط والاحتفال باليوم الوطني البحريني كل عام والبحرين بالف خير ملكا وشعبا 🇧🇭❤️ شكرا لكم على الدعوة والاهتمام والتقدير 🌹 اناقتي بتكشيطة الهمة والشأن تصميم حبيبتي @fatim.filali.idrissi.official مجوهراتي @bijouterie.merveilleuse 👜 @revearabia تصوير @labophotobrahim #العيد_الوطني_البحريني#سفيرة_القفطان_المغربي_دنيا_بطمة #سفيزة_القفطان_المغربي #دنيا_بطمه
كما نشرت دنيا بطمة صورة لابنتها غزل غزل بالزي البحريني وكتبت: “غزل تقول لبلدها البحرين كل عام يا بلادي وأنتي بألف خير وصحة وسلامة ملكا وشعبا ❤️🇧🇭”.
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غزل تقول لبلدها البحرين كل عام يا بلادي وأنتي بألف خير وصحة وسلامة ملكا وشعبا ❤️🇧🇭 @gazalalturkofficial #ماشاء_الله_تبارك_الله__اذكرو__الله🌹 #العيد_الوطني_البحريني