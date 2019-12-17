شاهد.. دنيا بطمة تحتفل باليوم الوطني البحريني

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الاحتفال باليوم الوطني البحريني خصوصاً أن زوجها ومدير أعمالها محمد الترك بحريني الجنسية، وبالتالي ابنتهما (غزل) بحرينية.

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وقد نشرت دنيا بطمة صورة لها من السفارة البحرينية في المغرب وعلقت قائلة: “صورة تجمعني بسعادة سفير البحرين السيد خالد المسلم بالرباط والاحتفال باليوم الوطني البحريني كل عام والبحرين بالف خير ملكا وشعبا 🇧🇭❤️.. شكرا لكم على الدعوة والاهتمام والتقدير 🌹”.

كما نشرت دنيا بطمة صورة لابنتها غزل غزل بالزي البحريني وكتبت: “غزل تقول لبلدها البحرين كل عام يا بلادي وأنتي بألف خير وصحة وسلامة ملكا وشعبا ❤️🇧🇭”.