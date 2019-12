شاهد.. دنيا بطمة تحتفل باليوم الوطني البحريني

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

صورة تجمعني بسعادة سفير البحرين السيد خالد المسلم بالرباط والاحتفال باليوم الوطني البحريني كل عام والبحرين بالف خير ملكا وشعبا 🇧🇭❤️ شكرا لكم على الدعوة والاهتمام والتقدير 🌹 اناقتي بتكشيطة الهمة والشأن تصميم حبيبتي @fatim.filali.idrissi.official مجوهراتي @bijouterie.merveilleuse 👜 @revearabia تصوير @labophotobrahim #العيد_الوطني_البحريني#سفيرة_القفطان_المغربي_دنيا_بطمة #سفيزة_القفطان_المغربي #دنيا_بطمه