شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ثانكيو @maseratibahrain على تعاملكم الراقي ثانكيو ساره ومدير وكالة مازراتي والفراري😍💥 وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات الي اعشقهم خصوصا السبورت غرانتوريزمو …😎 كلمة احبك قليلة فحقك @alturkproductions 💪🏻💥 يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم 🙏🏻❤️ #ماشاءالله #دنيا_بطمه