شاهد.. دنيا بطمة تعلن عن دخولها عالم التمثيل ببطولة مسلسل مغربي

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها، بإعلانها خبر اقتحامها لمجال التمثيل، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل مغربي بعنوان “قلبي نساك”.
وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “إنستغرام”: “قريبًا مسلسل من بطولتي بعنوان (قلبي نساك) وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc 5.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
قريييييبا …. مسلسل من بطولتي أنا و الفنان @oussama_bastaoui @kalilabounaylat @mounafettouofficiel بعنوان #قلبي_نساك وبمشاركة فنانين كبار افتخر انني سأمثل إلى جانبهم قريبا على mbc5💥😎 #mbc_المغرب المسلسل انتاج شركة #med_production شركة كبيرة بامكانياتها وأعمالها الناجحة دايما و اشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام 💥 شكرا خاص اخي @ali.hamrarras سيناريو المبدعة #صديقة_عمر اخراج المخرج العبقري #إبراهيم_شكيري إشراف إدارة أعمالي @alturkproductions لي الشرف ان اتعامل مع هذا الطاقم المبدع💪🏻
كما كشفت دنيا بطمة عن تفاصيل المسلسل، قائلةً: “المسلسل إنتاج شركة (ميد برود ) وهي شركة كبيرة وأشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام.. وشكر خاص للسيناريو للمبدعة كليلة بونعيلات وإخراج العبقري إبراهيم شكيري وإشراف إدارة أعمالي شركة الترك للإنتاج الفني.. لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع”.