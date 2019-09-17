شاهد.. دنيا بطمة تعلن عن دخولها عالم التمثيل ببطولة مسلسل مغربي

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها، بإعلانها خبر اقتحامها لمجال التمثيل، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل مغربي بعنوان “قلبي نساك”.

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وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “إنستغرام”: “قريبًا مسلسل من بطولتي بعنوان (قلبي نساك) وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc 5.

كما كشفت دنيا بطمة عن تفاصيل المسلسل، قائلةً: “المسلسل إنتاج شركة (ميد برود ) وهي شركة كبيرة وأشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام.. وشكر خاص للسيناريو للمبدعة كليلة بونعيلات وإخراج العبقري إبراهيم شكيري وإشراف إدارة أعمالي شركة الترك للإنتاج الفني.. لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع”.