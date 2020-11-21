شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على انستغرام بصور ومقاطع فيديو جديدة بمناسبة اكمالها فترة “النفاس” بعد ولادتها لابنتها الثانية والتي واطلقت عليها اسم “ليلى روز”.

في البداية نشرت دنيا بطمة مقطع فيديو يرصد تجهيزات وعلقت كاتبة: “اليوم كملت فترة النفاس والراحة أنا وحبيبتي بيبي ليلى روز وحبيت نتقاسم معاكم تجهيزات ولادتها ولحظات فرحتي ،شكرا لكل طاقم مصحة مراكش دكاترة وممرضات وحبيبتي الهام وشارلوت وكنزه واميمة ووداد ودكتوري يونس الخماري لي كنشكروعلى مجهوداته ،الحمد لله يا ربي على هذه النعمة والفرحة لي مكينش بحالها الصراحة والله يرزق كل واحد مثل هذه النعمة والفرحة ”.

وتابعت “2020 أراد العبد أن يأخذ مني فرحتي وسعادتي لا أكثر ولا أقل لان العبد ما هز فيني ولا شعر انا ابقى انا مهما حصل ، لكن ممشيتش بيديا خاويين بل عوضني ربي حبيبي ورب العباد اجمعين بفرحة وسعادة ما لها مثيل بنوته كنشوف عيونها كتنسيني وكتغنيني عن الدنيا ومافيها عيونها كتقول غدا أجمل واحسها فال خير عليا وعلى احبتي ”

واضافت “كانت عندي فرحه اولى هيا عمري زوزو والان جات فرحتي الثانية عمري لولو غزل تزادت فالرفاع بالبحرين وليلى روز بمراكش بالمغرب يا ترى الوجهة الجاية على أي بلد 2020 جميلة بحلوها ومرها كلشي كيفوت وكيبقى ذكريات نضحكو عليها فايامنا القادمة 2021 ….أجمل وأجمل وأجمل ”.

ثم نشرت مقطع فيديو يظهر فيه المنتج محمد الترك وهو يقطع الحبل السري لابنته وعلقت كاتبة: “ومحمد قص الحبل السري وإنت ألبك آسي أروي أوي ”.