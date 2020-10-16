كشفت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية دوللي عياش عن جنس جنينها عبر فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

وأقامت دوللي عياش حفلاً فخماً للمناسبة وتألقت باللون الأبيض، وبكت من الفرح عند معرفتها انها حامل بفتاة في حين شاركها زوجها اللحظة المؤثرة عبر اتصال فيديو كونه خارج البلاد على ما يبدو.

وعلقت دوللي على الفيديو كاتبةً:”اجمل لحظات حياتنا كانت مبارح.. الله اهدانا أحلى هدية وهي بنتنا الملاك الصغير يلي عايشي فيّي وبقلبي. فرحة عمري كانت لمن عرفت انو معي بنت. يا أميرتنا، انا وبيك ناطرينك وعم نعد الايام والساعات لحتى نشوفك ونغمرك “.