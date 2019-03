شاهد.. دومينيك حوراني تتعرض لموقف محرج.. لماذا خافت وهربت من المسرح؟

View this post on Instagram

بحبكم وبفرح بوجودكم بس مش عالمسرح بليييز موقف محرج يخلي الواحد يدوخ ويضيع 🥵🤬ويخاف شكرا لرجال الأمن الأبطال وكل من يتطوع لحمايتي في وقت الديق Love u all and I know Hamdella I’m loved and protected coz I live my family and my parents and I have good intentions to everyone at all times . God is big