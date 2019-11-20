شاهد.. دومينيك حوراني تقترح حلا لاستعادة الاموال المنهوبة في لبنان!

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مقطع فيديو جديد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي اقترحت فيه حلا لاستعادة قسم من الاموال المنهوبة التي يطالب المتظاهرون باستعادتها.

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وقالت دومينيك حوراني في الفيديو “انا عندي حل لكم وخذوها على سياسة خذوا الحكمة من افواه المجانين” وتابعت “كل واحد اخذ مصاري من لبنان مش له لازم ينفرض عليه عقوبة يرجع منهم مبلغ كمليارين ثلاثة اربعة”.

وتوجهت دومينيك حوراني الى السياسيين قائلة “هي ذاتها الذي معه مليارين مثل الذي معه عشرة مليار ما نفس الشيء ستاكل وتشرب وتنام واخر شي حتطرقها موتة مش حتاخدهم معك على القبر فأحسن ما تروح ضميرك عم يأنبك انه كل الشعب عم يسبك روح مرتاح ورجعلنا شوية مصاري”.