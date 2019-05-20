شاهد.. دينا الشربيني ترتدي قميص عمرو دياب في “زي الشمس”

منذ الإعلان عن ارتباط النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، وهي تخضع لمتابعة غير عادية، خاصة بعد نجاح مسلسلها “زي الشمس”، الذي تخوض به السباق الرمضاني، إذ حظي أداؤها بردود إفعال إيجابية، وملاحظات دقيقة لكل التفاصيل.

ومن بين اللقطات التي جذبت انتباه الجمهور، صورة لها في المسلسل ترتدي فيها قميص نوم مقارب إلى حد كبير للقميص الذي ارتداه عمرو دياب في إحدى حفلاته.

وعلّق المتابعون بأن دينا “سرقت قميص دياب”، أو أنها اشترته من المحل نفسه، وأشار البعض إلى أنها ربما قصدت ذلك لأن القميص حينها أثارت ضجة كبيرة في الحفل.