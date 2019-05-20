الصفحة الرئيسية فن شاهد.. دينا الشربيني ترتدي قميص عمرو دياب في “زي الشمس”

شاهد.. دينا الشربيني ترتدي قميص عمرو دياب في “زي الشمس”

بواسطة -
0 67
amr diab dina alsharbiny

عمرو دياب مع دينا الشربيني

منذ الإعلان عن ارتباط النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، وهي تخضع لمتابعة غير عادية، خاصة بعد نجاح مسلسلها “زي الشمس”، الذي تخوض به السباق الرمضاني، إذ حظي أداؤها بردود إفعال إيجابية، وملاحظات دقيقة لكل التفاصيل.

ومن بين اللقطات التي جذبت انتباه الجمهور، صورة لها في المسلسل ترتدي فيها قميص نوم مقارب إلى حد كبير للقميص الذي ارتداه عمرو دياب في إحدى حفلاته.

دينا الشربيني وعمرو دياب

وعلّق المتابعون بأن دينا “سرقت قميص دياب”، أو أنها اشترته من المحل نفسه، وأشار البعض إلى أنها ربما قصدت ذلك لأن القميص حينها أثارت ضجة كبيرة في الحفل.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.