استهلت الراقصة والفنانة المصرية دينا نهارها بوصلة رقص على انغام اغنية أغنية “محسود” للهضبة عمرو دياب خلال تواجدها في مدينة أسوان.

فقد نشرت دينا مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تتمايل على أنغام أغنية عمرو دياب على ضفاف نهر النيل.

ونال الفيديو استحسان متابعي دينا، إذ جاء من بين التعليقات: “طول عمرك ليكي ستايل لوحدك وبتحلي أي أغنية بترقصي عليها”، “أنتي بتكبري ولا بتصغري”.

وكانت دينا قد تحدثت عن حبها لمجالي الرقص والتمثيل، خلال لقائها مع “أي تي بالعربي”، حيث قالت: “مش قادرة أوصف إحساس حبي للرقص الشرقي، متهيألي وصلت لسقف عالي، ووصلت أكتر حاجة ممكن أي حد يوصلها في مجال الرقص الشرقي”.

وتابعت الراقصة الاستعراضية، حديثها بتأكيدها على أنه لا توجد منافسات لها في مجال الرقص، عقب اعتزال الفنانة فيفي عبده: “افتقدت المنافسة في مجال الرقص من أول ما فيفي اعتزلت»، موضحة أن الراقصات الأجنبيات جميعهن هواه في ذلك المجال «حتى لو شاطرين مبعتبرهمش محترفين”.