شاركت الراقصة والممثلة المصرية دينا متابعها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات جديدة لها من إجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

وظهرت دينا في احد هذه الفيديوهات وهي ترقص على انغام اغنية “اماكن السهر” للفنان المصري عمرو دياب.







فيما ظهرت دينا في الصور واضعة نظارة شمسية، وتاركة شعرها منسدلا على كتفيها

.الجدير ذكره ان دينا أوضحت مؤخرا سبب عدم رقصها على أغاني المهرجانات المنتشرة بقوة مؤخراً، قائلة: “أرقص على الموسيقى الشرقية وهذا هو الاساس في الرقص الشرقي، وأغاني المهرجانات لا تتناسب معي في الرقص إلا إذا كان هذا الأمر أثناء عمل”.