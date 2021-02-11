شارك الفنان السعودي رابح صقر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مقام بتصويره من شرفة الفندف في العاصمة المصرية القاهرة.

وظهر رابح صقر، في الفيديو الذي نشره عبر جسابه على تويتر, وهو يقول “جو القاهرة فظيع” وتابع “النيل الله يا قاهرة شوفوا الاجواء”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي صقر مع مقطع الفيديو وكان منهم السيناريست أيمن بهجت قمر الذي علق كاتبا “حبيبي منور القاهرة”.

يُذكر أن الفنان رابح صقر قد أعدّ لجمهوره مُفاجأة في ألبومه الأخير، الذي طُرح الشهر الماضي، وأُطلق عليه اسم “مرحبًا” ليكون رسالة تفاؤل وأمل للعام الجديد بعد الصعوبات والأزمات التي شهدها العالم في 2020،

كانت المفاجأة هي أنه قرر الغناء للمرة الأولى باللهجة المصرية من خلال أغنيتين من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وذلك إهداء منه للشعب المصرى عرفانًا منه بما قدّمته مصر له طيلة مشواره الفني. فتعاون صقر مع الملحن وليد سعد في أغنية تحمل اسم “دُغرى” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس.

ويضم ألبوم “مرحبًا” 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكارالجديدة والمختلفة من حيث الكلمات، والألحان، وتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعض الأغاني لنفسه، فقد لحن صقر لنفسه نحو 10 أغنيات أبرزها “وحدي”، و”أبرك الساعات”، و”أحسن الظن”، و”كذا”، وقد تعاون أيضًا مع المستشار تركى آل الشيخ في 5 أغنيات.