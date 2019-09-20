شاهد.. راغب علامة ووائل جسار يعلنا تأييدهما للسيسي!

اعلن كل من الفنانان اللبنانيان راغب علامة ووائل جسار تأييدهما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد الدعوة الى التظاهر للمطالبة بإسقاط النظام.

فقد نشر حساب قناة “سي بي سي” على تويتر رسالة من راغب علامة قال فيها: “انا راغب علامة انا مواطن لبناني عربي لكن اعتبر مصر بلدي” وتابع “انا ادعم مصر رئيسا حكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الله”.

اما وائل جسار فقال في مقطع فيديو “السلام عليكم مصر هي ام الدنيا مصر مش ممكن تنكسر كلنا معاك يا ريس كلنا مع الجيش المصري ومع الشعب المصري العظيم”.

وكان قد دعا قبل أيام الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي إلى ثورة شعبية تجبر السيسي على التنحي، ما أثار الكثير من القلق في صفوف السلطة المصرية، التي سارعت بالسير في عدة اتجاهات؛ للحيلولة دون خروج هذه المظاهرات.