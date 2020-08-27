نشر الفنان اللبناني ” راغب عامة ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفاله بعقد قرآن إبنة أخيه خالد وتدعى ” يارا ” .

وكتب راغب علامة في تعليقه على الصور مهنئا العروسين : ” أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر ” .

وتابع : ” حبيبتي الإبنة الوحيدة لشقيقي خضر والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فردا من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل .. كل الحب لكما محمد ويارا .. ألف مبروك ” .

فيما نشر ” خضر علامة ” شقيق الفنان راغب علامة ووالد العروس صورة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” كشف من خلالها عن أن شقيقه هو الشاهد الرئيسي على عقد القرآن .

وفي مقطع فيديو ذكر الشيخ أن المهر المقدّم ليارا بلغ ليرة ذهبية إنجليزية .