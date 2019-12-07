شاهد.. راغب علامة يسخر من كلام احلام بالفرنسية!

عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن اعجابها بأداء المتسابقة رباب ناجد، في حلقة الامس من برنامج “ذا فويس”، فصعدت الى المسرح وقبلت بطنها ثم قالت للجنين باللغة الفرنسية ان والدتها ستصبح مغنية مشهورة.

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وقد علق الفنان اللبناني راغب علامة على طريقة كلام احلام بالفرنسية بطريقة ساخرة قائلا: “في تقدم احلام في تقدم” ثم دخل في نوبة ضحك.

وقد تجاهلت أحلام تعليق راغب علامة الساخر منها، وواصلت دعمها للمتسابقة رباب ناجد من خلال عناقها.

في ذات السياق، دخلت الفنانة سميرة سعيد في نوبة ضحك بفضل تعليق راغب علامة الساخر من نطق أحلام للفرنسية.