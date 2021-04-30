هاجم روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وأهالي مدينة الغردقة المصرية، هجومًا شرسًا ضد الراقصة جوهرة، بسبب جلسة تصوير في ساحة مسجد الميناء الكبير بالمدينة. وأثارت تلك الواقعة وفقا لصحيفة” الوطن” المصرية، جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة، بينما نشرت الراقصة صور لها عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” وهي ترتدي الحجاب وعباءة بيضاء قائلة: “رمضان كريم على الأمة الإسلامية، اعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير”.

لماذا هذا المكان بالتحديد؟

وتوالت التعليقات الغاضبة منها، فقال طارق رشدي من أهالي الغردقة: “لا يصح أن نترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شهر كريم”، وتساءل آخر عن سبب اختيار المكان وقال: “الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية، فلماذا بالتحديد تعقد راقصة جلسة تصوير أمام المسجد ونحن في أجواء روحانية في شهر رمضان”.

صور بلا تصريح

وعلَّق مصدر مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر عن الصور المتداولة للراقصة جوهرة، مشيرًا إلى أن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة، وأنه طبقا لقرار وزير الأوقاف يتم التنبيه على إمام المسجد بقفل المسجد عقب كل صلاة مباشرة. وأوضح أن ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة، لكنه لم يتلقى أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة.