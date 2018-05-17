شاهد.. رامز أمير يعايد جمهوره بشهر رمضان بهذه الطريقة الغريبة

عايد الممثل المصري ​رامز أمير​ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك ولكن بطريقة غريبة.

ونشر رامز أمير فيديو على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يغطس تحت الماء عائماً إلى نهاية حمام السباحة، لمدة دقيقة كاملة، ليظهر في النهاية وهو يمسك بفانوس رمضان ويعايد على جمهوره.

وعلق رامز أمير على الفيديو قائلاً ” أبويا لو عرف أنا عملت إيه في الفانوس بتاعه هياخد على خاطره صح ؟

يلا .. قولت أعيد عليكوا بطريقتي .. كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم على الشعب المصري و الأمة العربية . “.

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من ناحية أخرى، يواصل رامز امير تصوير المشاهد الأخيرة له في مسلسل “​مليكة​” أمام الممثلة دينا الشربيني المقرر عرضه بداية من الليلة على قناتي الحياة والنهار، يشارك في بطولة المسلسل مصطفى فهمي، عمر السعيد، أحمد العوضي، ندى بسيوني، صفاء الطوخي، أحمد طاهر ياسين، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.

بينما انتهى رامز امير من تصوير مسلسل “​رسايل​” بطولة مي عز الدين، المقرر عرضه على قناة ON E، ويشارك في بطولته بجانب مي عز الدين، كل من الفنان خالد سليم، أحمد حاتم، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيري، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر .