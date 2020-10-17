حلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة على برنامج “3 ستات” المعروض على شاشة قناة “صدى البلد” حيث تحدثت عن تفاصيل كثيرة عن علاقتها بكل من ابنتيها نانسي وياسمين، ورأيها في العمر المناسب لزواجهما، كما تحدثت كذلك عن أكثر الأشياء التي تخاف منها.

وكشفت رانيا يوسف أن أكثر الأشياء التي تخيفها هي المرض وعدم العمل وقالت: “المرض بخوفني اوي وقلة الشغل برضه بتخوفني كثير لان الاثنين يتزامنوا مع بعض” وردا على سؤال عن خوفها من الموت أجابت “الموت ما بخافش منه خالص ” وتابعت ضاحكة “ده لطيف جدا ده ينهي كل حاجة ويخلصنا “.

كما تحدثت رانيا يوسف عن رغبتها في عدم زواج أي من ابنتيها قبل سن الـ30 حتى تستمتع كل منهما بحياتها الشخصية وعدم تحمل المسئولية بشكل مبكر فقالت: “اتفقت مع بناتي على عدم الزواج قبل سن الـ30، لكي لا يتحملوا مسئولية أي شخص، فأفضل أن تنتهى ابنتي من دراستها بشكل كامل، وأن تحقق ذاتها، وأن تستمتع بحياتها وعندما تجد الشخص المناسب فهنا تتزوج، وسوف اتعامل مع زوج ابنتي بشكل طبيعى ولن أكون (حماة) صعبة إذا كان شخص ابن حلال ويحب ابنتي”.

وكشفت رانيا يوسف عن أمنيتها في أن تتخصص كل من ابنتيها ياسمين ونانسي في إدارة الاعمال والابتعاد عن عالم الفن، في وقت أكدت فيه أنها لا تتدخل في اختيارتهما، كما أوضحت أنها لا ترغب في أن تشبهها أي من ابنتيها في أي شيء فقالت: “المعاملات المالية أتمنى أن تكتسب بناتي المهارة في التعامل بها حيث أنني لم اكن ناجحة في ذلك، وأتمنى أن تعمل كل منهما في إدارة الأعمال، ولا أفضل أن تعمل أي منهما في الوسط الفني، لكن في النهاية هما أحرار”.

وأضافت رانيا يوسف: “ابنتي ياسمين تشبهني في الهدوء أما نانسي فهي معترضة طول الوقت، وأتمنى ان لا تشبهني أي بنت من بناتي”.

وكانت رانيا يوسف قد احتفلت، خلال الساعات الماضية، بعيد ميلاد ابنتها نانسي الـ17 حيث نشرت فيديو يضم مجموعة صور تجمعها بها وعلقت عليه قائلة: “عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيدة ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك. عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما”.

عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك.



عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما pic.twitter.com/rFq7P0xlKA — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 16, 2020