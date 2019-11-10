شاهد .. رانيا يوسف ترتدي الحجاب

ظهرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” مؤخرا بالحجاب خلال لقائها في برنامج ” the insider ” المذاع على قناة دبي حيث أكدت أن السبب في ذلك هو الشخصية التي تقوم بها في فيلمها الجديد ” صندوق الدنيا ” والذي تقوم حاليا بتصويره .

وتحدثت رانيا يوسف عن دورها في الفيلم حيث تقدم شخصية فتاة شعبية بسيطة من طبقة فقيرة تدعى ” فاطمة ” في أواخر الثلاثينات وتحلم بالزواج وتظهر مرتدية الحجاب وهي فتاة مكافحة ومجتهدة فى عملها .

وقالت رانيا يوسف عن شخصيتها بالفيلم : ” شعرت بأنها قريبة من شخصيتي وأراها دائما أمامي وتعبر عن كثير من الفتيات في مصر اللاتي يعانين من الحياة الصعبة ” .

وكان ظهور رانيا بالحجاب قد أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة ارتدائها الحجاب لا سيما إذا كان لموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي علاقة بذلك .

يذكر أن فيلم صندوق الدنيا يشارك فى بطولته رانيا يوسف والفنان باسم سمرة وصلاح عبدالله وخالد الصاوى وتأليف وإخراج عمات البهات .