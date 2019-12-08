شاهد.. رانيا يوسف تستغرب التركيز على ملابسها: “طول عمري بلبس شورتات وبيكيني”!

اعربت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن استغرابها من تركيز الناس على ملابسها بشكل دائم مؤكدة إنها تربت بشكل منفتح أثناء صغرها ولم يكن لديها أى قيود فى الملابس.

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وجاء رد يوسف تعليقاً على سؤال من إحدى المذيعات أثناء تواجدها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ41 الماضى، والذى جاء عن اهتمام السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بإطلالها الدائمة فى المهرجانات والمناسبات العامة.

ووجهت المذيعة سؤالا الى رانيا يوسف “أنتى من الناس اللى لما بتظهر فى المهرجانات لازم البوستات بتاعت رانيا يوسف لابسة إيه ورانيا يوسف عاملة أزاى”، وردت يوسف قائلة “أزاى دي أنا معرفش بصراحة اشمعني أنا بالذات في اللوك معرفش، أنا بحب أحضر المهرجانات وأشوف الأفلام، يمكن أنا أتربيت شوية بشكل منفتح مكنش عندى قيود فى اللبس طول عمري بلبس بكينى وشورتات، دا الطبيعى بتاعى مش جرأة وكدا”.

واختتمت يوسف حديثها قائلة “أنا مع الحاجة الحلوة مش مهم أخض الجمهور وأفرعهم، أخضهم بحاجة شيك وحلوة ولائقة عليا، مش زى ما بتعمل ليدى جاجا فى ظهورها فى المهرجانات”.