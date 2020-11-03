وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف التهنئة الى الفنانة التونسية درة بمناسبة زواجها من هاني سعد والذي حصل في وقت سابق في القاهرة.

وقالت رانيا يوسف، من خلال ET بالعربي، لدرة ردا على سؤال “أقولها مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة”.

وعن النصيحة التي تقدمها لها، قالت رانيا يوسف “أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وجوازها”.

وعن امكانية زواجها مرة رابعة، قالت رانيا يوسف “لا أنا كده تمام إنتو فرحتو بيا 3 مرات قبل كده، وأنا أكتر وقت فرحانة فيه دلوقتي من غير جواز، الحمدلله”، وتابعت، “إنشاء الله أفرح ببناتي يوم ما يوقفوا على رجليهم وياخدوا الشهادة ويحققوا اللي نفسهم فيه في مستقبلهم الأول، وبعد كده نبقى نفكر في قصة الجواز”.