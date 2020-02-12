شاهد.. رجاء الجداوي تطعم نجلاء بدر “فراولة” بيدها!

نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر مقطع فيديو من كواليس مهرجان أسوان الدولى للأفلام المرأة جمعها بعدد من الفنانات.

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وظهرت في الفيديو الفنانة رجاء الجداوي وهي تمسك فراولة وتضعها في فم نجلاء بدر التي قضمت منها قسم ثم اكملتها رجاء الجداوي.

وعلقت نجلاء بدر على الفيديو كاتبة: “احلى فراولاية الفنانة رجاء الجداوي مبروووك التكريم يا حبيبتنا كلنا”.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، كانت أعربت عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى أقيم بحضور حشد كبير من نجوم الفن، مشيرة أن تكريمها جاء بعد مشوار طويل منذ عام 1959، قائلة:”هعيط من الفرحة، هو مشوار طويل أوى يرجع إلى عام 1959، توج اليوم بهذا التكريم .. وحسستونى أنى عملت حاجة وإن خلال مشوراي فيه شىء حلو اتعمل.. وقدرت أضيفه للناس”.