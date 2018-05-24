شاهد… ردة فعل احلام عند مشاهدتها تقليد هيا الشعيبي لها: “ابي كنتاكي”

حلت الفنانة الاماراتية احلام ضيفة على حلفة الامس من برنامج “مجموعة انسان” الذي يقدمه الاعلامي علي العلياني على شاشة mbc يوميا في رمضان.

وعرض العلياني على احلام مقطع فيديو للفنانة هيا الشعيبي ظهرت فيه وهي تقلدها وتردد خلاله جملة احلام الشهيرة “ابي كتنتاكي” وكان اللافت ضحك احلام طول فترة مشاهدتها للفيديو عند سؤالها ان كان الفيديو قد اعجبها اجابت بنعم.

من ناحية اخرى، تحدثت أحلام خلال الحلقة عن والدها حيث قالت انه توفى وهو قادم من الحج وجاء مريضا وظل مريضا لفترة ثم توفى بعد ما يقرب أسبوعين .

واضافت أحلام أن والدها كان فنانا، أحب فنه وأستمع إلى فنه وأغنيه وقالت انه تفكر في تسجيل احد اغانيه بصوتها.