نشر الممثل السوري باسم ياخور مقطع فيديو يرصد تفاصيل مقلب مرعب نفذه بزوجته رنا الحريري وذلك انتقاما منها لانها قالت انه اصبح مهووسا بقناته الجديدة على اليوتيوب.

وقال باسم ياخور في بداية الفيديو الذي يُظهر تحضيره للمقلب، إن زوجته مؤخرًا صوّرته عدة لقطات وهو يقوم بقراءة التعليقات الواردة على الفيديوهات التي نشرها عبر قناته. مبينًا أنها أظهرته كالمهووس، ولذلك أراد الرد عليها من خلال القناة نفسها.

وفي التفاصيل، فإن ياخور قام بملاحقة زوجته خلال ذهابها إلى المول. وتتبعها خفية دون أن تنتبه له. حيث كان يوجد بحوزته المفتاح الاحتياطي الخاص بسيارتها، وعندما وصلت إلى المول وركنت السيارة في الموقف. قاد سيارتها وغير مكانها، ثم بقي يراقبها حتى خروجها.

وعندما انتهت زوجته رنا من تسوقها، خرجت من المول ولم تجد سيارتها في مكانها. وبحثت عنها كثيرًا في عدة طوابق إلا أنها لم تجدها. هذا ما جعلها تهلع وتخاف كثيرًا وتتصل بـ باسم، الذي بيّن بدوره أنه لا يعرف شيئًا وسيأتي لمساعدتها.

وبالفعل، أتى ومر من جانبها عدة مرات لكنها لم تنتبه له، إلا أنه فاجأها أخيرًا بالاتصال بها وهنا أحست بالمقلب الذي انتهى بعناق بينهما.