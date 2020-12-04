فاجأت الفنانة المصرية لبلبة الاعلامية السعودية لجين عمران بردة فعلها لدى لقائها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 المقامة حاليا.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه لبلبة وهي تشير الى لجين عمران بشكل مفاجىء وتقول لها “انا بحبك اوي” لتردي عليها لجين “وانا بحبك اكثر”.

وتابعت لبلبة قائلة “صباح الخير يا عرب.. شفتي تركيز.. انا بحبك من زمان” في اشارة الى البرنامج الذي كات تشارك لجين عمران في تقديمه لمدة تسع سنوات على شاشة قناة “ام بي سي”.

وكانت لجين عمران قد أطلت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان فضي يعتمد على التطريز في الجانب الأعلى منه، وأكمام طويلة، لتشبه في طلتها الاميرات، أما شقيقتها الفنانة أسيل عمران فلفتت الأنظار بإطلالة كلاسيكية ظهرت فيها بفستان نبيتي اللون مطرز من أعلى ويمسك به حزام وسط، معتمدة على غطاء منحها طلة كلاسيكية تعود لفترة السبعينيات.