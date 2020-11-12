علقت الناشطة السعودية هند القحطاني على الفيديو الذي تم تداوله لها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليومين الماضيين واثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغير الكبير في ملامحها بدون استعمال اي فلتر.

وأبدت هند القحطاني، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات، دهشتها من تداول الفيديو ” بشكل مو طبيعي على كل وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكدت هند القحطاني انها هي من ظهرت في الفيديو لكنها استغربت كل هذا الجدل الذي أثير على تغير ملامحها قائلة: “وش فيه شكلي أنا فخور بنفسي وأنا أرى أني جميلة كما كنت”.

وتابعت “الفاهم يعرف ان الفيديو جودته زيرو حتى الاطفال الموجودين في الفيديو ملامحهم غير واضحة كل شي معفوس لأن جودة الفيديو دمار”.

واضافت هند القحطاني “اي شخص يتصور بهذه الطريقة في الليل وبإضاءة خافتة جدا وبكاميرا جوال اي كلام شي طبيعي انه ملامحه تتغير ويظهر شكله كأنه مو هو”.

وشددت القحطاني على فخرها بما حدث قائلة “يكفيني شرف انه تم تداول هذا الفيديو وانا لابسة بلوزة خضراء وحاطة بروش عليه شعار المملكة العربية السعودية وحاملة في يدي علم المملكة العربية السعودية “.

وقد اثار تبرير هند القحطاني ودفاعها عن نفسها بهذه الطريقة سخرية البعض حيث علق احدهم قائلا “طيب اذا فخوره بنفسك صوري كل يوم بدون فلتر اتمنى من شركة سناب شات تحذف الفلاتر” فيما قال اخر “كثر الحلف يوضح انه كذب” فيما قال ثالث “جوده الفيديو ولا مافيه فلتر”.