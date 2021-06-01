احيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة أمس، قدمت خلاله عددا من أغانيها وأشادت بالتنظيم والحضور الجماهيري الكبير للحفل.

ونشرت هيفاء وهبي عدة صور من حفلها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إذ ظهرت بإطلالة جريئة، خطفت أنظار الجميع، مرتدية فستانا مكشوفا باللون الذهبي، وترقص مع الجمهور على أنغام أغانيها.

اوعى تشك ان يجيلي shock او اتأثر او اقول حنيت #هيفاء_وهبي #مصر pic.twitter.com/TJ1PCnSmTi — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) May 31, 2021

وعلقت على الصورة قائلة :«أتمنى أن تدوم بعض الليالي إلى الأبد».

الديڤا الجميلة #هيفاء_وهبي تشعل أجواء حفل بالقاهرة واسمها الاكثر تداولا ع السوشيال ميديا @HaifaWehbe pic.twitter.com/0R2DHhrZbk — Reham HW (@halawet_rouhh) June 1, 2021

كما تداول جمهور هيفاء وهبي مقاطع فيديو من الحفل أظهر احدها قيام شاب باقتحام المسرح أثناء غناء هيفاء وهبي والتي قامت بالتصرف معه بلطف ومطالبته بمغادرة المسرح بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

شاب يقتحم مسرح الديڤا #هيفاء_وهبي ليلة أمس في #القاهرة ورغم ذلك تصرفت معه بكُل لُطف pic.twitter.com/LGG9k38vo1 — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) June 1, 2021

من ناحية أخرى، جاء إحياء وهبي للحفل الغنائي بعد يومين من منع السلطات المعنية حفلاً آخر للفنانة اللبنانية نوال الزغبي الذي كان سيقام في فندق “الفيرمونت” بحجة أن قرارات مجلس الوزراء المصري تمنع الحفلات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتساءل متابعون عن طبيعة هذه القرارات، خصوصًا وأنه يتم انتشار العديد من الفيديوهات التي توثق حفلات زفاف والتجمعات وكذلك حفلات غنائية لنجوم آخرين، ولم يتم الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقها بتهمة مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها للوقاية من كورونا.