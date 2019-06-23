شاهد.. رد غير متوقع من جمال سليمان عن طموحه ان يصبح رئيسا لسوريا!

اعتبر الممثل السوري جمال سليمان ان من حقه ان يترشح لرئاسة سوريا وان الرئاسة ليست حكرا على عائلة معينة.

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كلام جمال سليمان جاء خلال لقاء تلفزيوني مع الاعلامي عمرو الليثي حيث قال ردا على سؤال “من حيث المبدأ انا مواطن سوري والمفترض في أي بلد متحرم ان يكون عندي حق ان اكون رئيس او وزير او صبي قهوه او دكتور او محامي”.

وتابع متسائلا “هي الرئاسة حكر على حد من عائلة معينة يعني؟ ده اللي نحنا عايزين نخلص منه”.

غير ان جمال سليمان أكد ان الرئاسة لم تكن طموحه في اي يوم من الايام وقال “انا رجل عندي طموح ان يكون لدي شركة انتاج بتمويل كبير اعمل الاشياء التي انا بحب اعملها بالفن”.