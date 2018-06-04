شاهد… رد فعل عنيف من سامح حسين بعد مقلب “رامز تحت الصفر”

وقع الفنان سامح حسين ضحية للمرة الاولى لمقالب رامز جلال في رمضان في الحلقة 18 من برنامجه رامز تحت الصفر المذاع على قناة mbc مصر.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وتعرض سامح حسين لمواقف صعبة ومخيفة بسبب مقلب رامز جلال، خاصة بعد انتقاله للفقرة الثانية في البرنامج والتي تصور وسط الثلوج ويتعرض فيها لهجوم من النمر والدب في مقلب البرنامج.

وسيطرت حالة من الصدمة والفزع على الفنان سامح حسين بسبب هذا الموقف المرعب قبل ان ينتهي الأمر بكشف رامز جلال عن المقلب ووجهه الحقيقي.

وبدأت الحلقة بمقدمة ساخرة لرامز جلال من سامح حسين وتوعده باعادته للكوميديا التي قدمها في بداياته الفنية بسبب هذا المقلب الذي يتنتظره في الحلقة 18 من رامز تحت الصفر.