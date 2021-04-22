عاش الفنان المصري محمد هنيدي أوقاتاً صعبة في الحلقة 9 من برنامج “رامز عقله طار” حيث وقع ضحية لمقالب رامز جلال في البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر.

وبدأ المقلب في محمد هنيدي في الحلقة التاسعة من برنامج “رامز عقله طار”، بمقدمة ساخرة لرامز جلال من محمد هنيدي، وسخر من طريقته في الكوميديا وقال إنه فتح الباب أمام جيل جديد من الكوميديا والنجوم ولكنه في الفترة الأخيرة تفرغ للسوشيال ميديا بحثاً عن المال، لذلك قرر تنفيذ مقلب مرعب به في البرنامج لإعادته إلى الطريق الصحيح.

واستمر المقلب في محمد هنيدي في الفقرة الأولى مع حسن العسيري، وجرب عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال لضرب هنيدي والسخرية منه، قبل أن ينتقل هنيدي إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

وواجه محمد هنيدي تجربة مرعبة في برنامج “رامز عقله طار” بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها،

وانفعل محمد هنيدي في المقلب ودخل في نوبة عصبية وغضب، وانفعل أيضاً على رامز جلال في نهاية المقلب قبل أن يكشف الأخير عن هويته وينجح في احتواء غضب محمد هنيدي.

برنامج “رامز عقله طار” ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة،

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج “رامز عقله طار” وعلى رأسهم الفنان ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.