احتفلت الفنانة اللبنانية ” رزان مغربي ” بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

حيث نشرت رزان مغربي صورة من طفولتها برفقة والدتها وكتبت في معايدتها لها قائلة : ” اليوم ولدت أمي .. سيدتي الجميلة قلبا وقالبا .. كل عام وأنت مصدر الحب والسعادة والحياة .. أصلي كل يوم أن يحافظ ربي على نعمة الأم والأب ” .

وتابعت : ” شكرا على حبك ودعمك وأحلامك وتعبك وقلقك .. شكرا لأنك أعطيتني كل شيء وأكثر .. شكرا على الساعات والسهر .. شكرا لأنك جعلتني أنا . أدعو الله كل يوم أن تكوني فخورة وسعيدة وبصحة ممتازة ونكمل مشوار طويل معا .. قصة حياة وأحلام ونجاحات .. الله يخليكي ويحميكي .. عيد ميلاد سعيد مامي ” .