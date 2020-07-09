نشر المخرج ” حسام علوان ” عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من كتاب كان ضمن مكتبة الفنان المصري الراحل ” حسن كامي ” .

ويظهر في الصورة الصفحة الأولى من الكتاب والتي كتب فيها الفنان الراحل رسالة بخط يده قبل وفاته بأشهر قليلة يتحدث من خلالها عن نعم الله عليه .

فجاء في الرسالة : ” بسم الله والحمد لله .. أحمد الله يا ربي على سعادتي عمري 77 سنة في 2018 وأنعم علي الله بالصحة والعافية وأنعم الله علي بالرضا بما أنعم علي به وأنعم الله علي بالتصالح مع نفسي والحمد الكثير والشكر الكثير لله العظيم ” .

وتابع : ” وأنا جالس اليوم في شرفة المنزل أمام الحديقة الغناء والزهور ألوان والطيور والهواء أنعم الله علي به رائع وشعبان يعد الطعام وأنا أقرأ هذا الكتاب الرائع الحافل بتاريخ بلادي الحبيبة ” .

وأضاف حسن كامي : ” فمن يقرأ هذه السطور يتذكرني بالخير فأنا من أنعم علي الله بأيام سعيدة .. فقد أنعم علي الله بالانتصار على الدنيا وأنعم علي الله بالقدرة على التحمل والشكر لله وأنعم علي الله بنعمة الصحة والعافية والشكر عليها وأنعم علي الله بالاحتفاظ بسلامة عقلي وأعصابي وإيماني بالله و شكري لله على كل هذا ” .

واختتم رسالته كاتبا : ” فألف شكر وألف حمد في كل لحظة يا رب .. العبد لله / حسن كامي محمد علي كامي شهر يوليو 22 عام 2018 ” .