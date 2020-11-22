انفعلت الإعلامية المصرية رضوى الشربينى بسبب الشائعات التى انتشرت مؤخرا بشأن ارتباطها بشخص متزوج مقرب منها موجهة اعتدارها له ولعائلته نيابة عن الشخص مطلق الشائعة.

فقد بثت رضوى الشربيني فيديو لايف عبر حسابها على الفايسبوك قالت فيه: “الحقيقة إن أنا داخلة في السنة الخامسة من برنامج “هي وبس” وبيطلع عليا إشاعات كتير مرة اتجوزت 13 و14 مرة، ومرة من فلان وعلان، وبقالي 5 سنين بسمع كلام مش محترم ومش مظبوط، زكل أسبوع أو كل شهر بيطلع عليه إشاعات، وكل الحاجات اللى مرت بيها ساكتة خالص، مهما حصل، وما كنتش بتكلم لأن ربنا موجود وهيبين الحقائق، واللى عايز يحبنى أو يعرف عني حاجة كويسة هو حر، لكن النهارده طلعت من حلقة يوم السبت لاقيت إشاعة غريبة”.

واستكملت: “لاقيت إشاعة غريبة جداً ولأنها ما تخصنيش أنا لوحدي طالعة أتكلم، وده للمرة الثانية، وفى المرة الأولي طلع عليا إني مرتبطة بمواطن مغربي اسماً وقولاً، واتقال إني هتجوزه، ودلوقتى لسه طالعة من الاستديو بنفس المكياج طلعت إشاعة غريبة، مش عارفة اتفال ليه، أو يمكن عارفة اتقال ليه في التوقيت ده بالذات”.

وبقول للناس اللى بتحبني وما بتحبنيش أنا شخص مش مرتبط، ولما هرتبط كل الناس هتعرف، علشان أنا مش الست اللى بتعمل حاجة في الدرا ومش الست اللى بتعمل حاجة في الخفا، أنا بجحة كفاية أوي إن أي حاجة اعملها اطلع أقول اني بعملها، لأن الجواز مش غيب وبقول كده في برنامجي على طول اتجوزوا بس اختاروا صح”.

وأضافت: “أنا واحدة مش مرتبطة يا جماعة، اتنين لما يبقى في شخص أو مواطن مش محترم يطلغ عليه إشاعة مش محترمة، لو أنت ما بتحبنيش طلع إشاعة بس ما تضرش عيلة ملهاش أي ذنب، ما تضرش راجل محترم أو ست محترم ملهمش أى ذنب غير أن الناس دي أخواتي فعلاً”.

وتابعت: “في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز هي حرة، لكن أنا ما بقبلش ومش عايزه، فبقول للأستاذ فلان الفلاني دي جات فاول منك OUT لأن كل الناس تعرف من هي رضوى الشربيني اللى بتقول لكل واحدة ست حرام عليكى تكسري قلب ست متجوزة.

وأوضحت: “أنا رديت النهارده علشان الإشاعة المرة دي ما تخصنيش لوحدى، لكن تخص عيلتي التانية، وناس ليها أفضال عليا من ساسى لراسى، وطلعت أديلهم حقهم، وأقولهم حقكوا عليا أنا، وأنا بعتذرلهم حقيقي بالنيابة عن هذا الشخص الغير محترم وحقكوا على راسى”.

وأضافت: “أنا ست مش مرتبطة، بربي بناتي وبشوف شغلي وبشوف مشاكل الستات، واللى بنقدر نحله بنحله، واللى مش بنقدر عليه بندعي ربنا أنه يحله، ولما ارتبط مش مصر هتعرف الوطن العربي كله هيعرف، ومش هتكلم تاني اكتر من كده علشان ما اديش الحاجة اكبر من حجمها”.

وعن سبب ردها قالت: “طلعت رديت لأني رد الحق للناس المحترمة واجب، ولأنى لاقيت وأنا جاية في العربية بعض التعليقات اللى زي ما يكون الناس كانت مستنية أو ما بتصدق، أو أنا مش عارفة.. ليه لما يتقال عليها – الناس اللى بيطلق عليهم مشاهير- حاجة حلوة مش بتتصدق، ولما بيتقال حاجة مش كويسة، بتتصدق وتجري كده، ربنا يهدي الجميع، ويهدي الشخص اللى فكر يكتب الكلمتين دول، بردو أنا مسامحاك لأني عارفة أنت عامل كده ليه، وواخد من مين علشان تكتب كده، وحياة ربنا، وربنا ما تصدقوش كل حاجة بتتقال، ما تصدقوش كل إشاعة، ما تصدقوش كل كلمتين، علشان احنا بني ادمين، وعندنا اهل وعيال بيضايقوا علينا، وسمعة، احنا يقال علينا مشاهير، بس بنزعل وعندنا ناس بتزعل عليهان ربنا يهدي الجميع، دول كلمتين طلعت اقولهم في حق ناس جزمتهم على راسى”.

ثم أنهت كلامها بقولها: “لو رضوي الشربيني بتحب هتقول وهاخد رأيكوا زي ما خدتوا رأيي، زي ما بعمل من 4 أو 5 سنين”.

يذكر ان رضوى الشربيني لديها ابنتين من زواج سابق وقد ذكرت سابقا أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها