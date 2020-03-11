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شاهد.. رضوى الشربيني وأغبى نوع من الستات!

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رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

أثارت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني الجدل بحديثها عن “اغبى نوع ست” خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها “هي وبس” على “سي بي سي” سفرة.

كلام رضوى الشربيني جاء أثناء حوارها مع متصلة محذزة النساء من الارتباط برجل ترك امرأة أخرى من أجلها.

وقالت رضوى الشربيني “اغبى نوع ست هي الست اللي تاخد راجل ساب واحدة ثانية علشانها لأنه زاي ما عمل فيها حيعمل بحضرتك والدنيا دوارة وكما تدين تدان”.

وتابعت رضوى الشربيني “بعدين انتوا ليه مش لاقيين غير متجوزين في ارامل كثير في مطلقين وفيه سناغل”.

وقد اثار كلام رضوى الشربيني الجدل خاصة وان كلامها ينطبق على عدد من الزيجات في الوسط الفني.

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