وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضحية مقلب الحلقة الثانية في برنامج خمس نجوم الذي يعتمد على غادة عادل، كريم فهمي، محمد الشرنوبي ومصطفى قمر، بالإضافة إلى نور اللبنانية.



وفي الحلقة الثانية من البرنامج كانت الضحية هي هيفاء وهبي التي جاءت لموقع التصوير من أجل المشاركة في تجارب تصوير لأحد الإعلانات، لتجد باستقبالها نور مع كريم وغادة والشرنوبي في ساحة سباق سيارات دريفتينج.

وكان على هيفاء وهبي قيادة إحدى السيارات بصحبة نور وغادة، بينما كريم والشرنوبي في السيارة الأخرى، وتتولى نور وغادة تسخين هيفاء لكي تتحمس في السباق، وتندفع السيارة الأخرى في حادث تصادم يصاب به كريم، ويبدأ الجميع في إلقاء اللوم على هيفاء.



عدم توقع أن تأتي الخدعة من نور، واستغراق الجميع في إظهار التأثر، كاد أن يدفع هيفاء للانهيار خوفاً على كريم الذي لم يكن في السيارة من الأصل وتمت الاستعانة ببديل للقيام بدوره، واستعان فريق البرنامج بخرطوم مطافئ لتهدئة انفعالها بعد كشف الخدعة لها.