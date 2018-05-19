شاهد رغم نفي أبطال المسلسل.. الجمهور يؤكّد العلاقة بين عوالم خفية ومقتل سعاد حسني

كثيرًا ما استوقف الجمهور شخصيات درامية في أعمال فنية ربط بينها وبين شخصيات حقيقية على أرض الواقع، رغم نفي أبطالها وحتى إذا نوّه صنّاع العمل إلى أن جميع الأحداث والشخصيات من وحي خيال المؤلف، وأن أي تشابه بينها وبين الواقع هو من الصدفة لا أكثر.



وهو ما حدث ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “عوالم خفية” للفنان عادل إمام، التي استهلت بسقوط الممثلة مريم رياض التي تجسّدها رانيا فريد شوقي من شرفة غرفتها، حيث كانت تكتب مذكراتها بعنوان عوالم خفية ويقتحم غرفتها شخص ما وعندما حاولت الفرار منه ألقت بمذكراتها من الشرفة قبل أن يُلقي بها هو من الشرفة.



ورغم أن صنّاع العمل نفوا أن يكون للمسلسل أي علاقة بقصة سعاد حسني، مثل الفنانة رانيا فريد شوقي التي نفت لفوشيا من قبل وجود أي علاقة بين المسلسل والسنديان، إلا أن الجمهور أكد أن تفاصيل الحلقة تعود بالأساس إلي أحداث واقعية، وربط بين التشابه الكبير في الملامح التي وصلت حدّ التطابق في شخصيات العمل وحادث مقتل سعاد حسني، التي توفيت إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001.



وقد أثارت حادثة وفاتها جدلاً لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون، خاصةً عائلتها أنها توفيت مقتولةً.



وتكشف أحداث المسلسل تشابهًا كبيرًا بين قصة المسلسل وحادث مقتل السندريلا، وهو ما رأه كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلّق أحدهم قائلاً: “مسلسل عوالم خفية حاسس كدا والله أعلم إنه هيناقش قضية موت سعاد حسني من تاني.. التاريخ في المسلسل 2010 والسندريلا اتقتلت في 2001.. الكلام كله لحد حالًا ماشي في السياق دا لكن بدل ما هيخلوا المتهم هشام طلعت مصطفى المؤيد للنظام وقتها.. هيخلوه رجل أعمال صاحب جريدة معارضة”، فيما تساءلت أخرى: “هو #عوالم_خفية بيحكي عن سعاد حسني الله يرحمها؟”، وعبر أحدهم عن دهشته متسائلاً: “مو كانه قصه سعاد حسني؟ #عوالم_خفية”.