شاهد.. رقص السالسا يجمع نسرين طافش وميرهان حسين

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام أثناء رقصها سالسا مع الفنانة المصرية ميرهان حسين.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وعلقت نسرين طافش على الفيديو كاتبة “مريم وهنادى طلعوا صحاب وبيرقصوا سالسا، الروتين ده اسمه الرويدا من أجمل رقصات السالسا وبنرقص مجموعات صغيرة وكبيرة ومع حبيبتى ميريهان حسين”.

يذكر انه يعرض حاليا لـ نسرين طافش مسلسل “ختم النمر” والذي تجسد فيه شخصية مريم وهى متحررة ومتوازنة نفسية ولكن وقت الجد إنسانة مستقبلة ولديها ثقة بنفسها وتروح لهدفها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث المشوقة مع عمر النمر الذى يجسد دوره أحمد صلاح حسنى.