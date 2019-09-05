شاهد.. رقص جنيفر لوبيز على العامود في فيلمها الجديد!

أبهرت النجمة الامريكية جينيفر لوبيز معجبيها من جميع أنحاء العالم، فور صدور الفيديو الترويجي لفيلمها الجديد “Hustlers”.

فقد ظهرت المغنية والممثلة الحسناء في المقطع وهي تلعب شخصية “رامونا”، حيث كانت تُعلّم شخصية “ديستيني” الحركات اللازمة لتنفيذ رقصة العمود داخل نادٍ للتعري.

وأشعلت JLO منصات التواصل الإجتماعي بحركاتها الراقصة المذهلة وليونة جسدها، على الرغم من أنها تبلغ من العمر 50 عاماً.

يذكر أن فيلم “Hustlers”، سيعرض في الصالات الأميركية في 13 سبتمبر/أيلول الحالي وتشارك في بطولته الى جانب جينيفر لوبيز، مغنية الراب كاردي بي.