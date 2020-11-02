احتفلت الفنانة التونسية درة بحفل زفافها مساء اليوم الإثنين من مهندس الديكور المصري هاني سعد، وذلك في حفل بسيط أقيم في مدينة الجونة الساحلية.

ونشرت درة عبر صفحتها إنستغرام، مجموعة من الصور الأولى التي جمعتها بزوجها خلال عقد القران، حيث تألقت بفستان أبيض بسيط أظهر بشكل كبير جمالها، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل ومكياجا بسيطا لتلقي إعجاب جمهورها.

وعلقت درة على الصور، قائلة: “ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان..الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات..تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر ..شكرا وكل اللحب للأصدقاء والأحباب الذين ياركوننا فرحتنا بالحضو أو وجدانينا”.

كما نشرت درة صورا اخرى لاطلالتها بفستان الزفاف الابيض واكتف بالتعليق على الصور بقلب ابيض.

كما نشرت الفنانة والراقصة فيفي عبده مقطع فيديو قصير للعروسين ظهرا فيه وهما يرقصان على انغام اغنية “فرحة” للفنان محمود العسيلي وعلقت كاتبة: “الف مبروك حبيبتي درة و عريسك هاني ربنا يهنيكم و يسعدكم يا رب ”.

كما ظهرت درة في مقطع فيديو اخر وهي ترقص خلال حفل زفافها، رقصة باليه على أغنية Je t’aime، واستعرضت العروس رشاقتها و خفة حركتها فى الرقص وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

وقد حضر حفل الزفاف كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى.