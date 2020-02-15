الصفحة الرئيسية فن شاهد.. رقص صافيناز في حفل وائل جسار وهيفاء وهبي

شاهد.. رقص صافيناز في حفل وائل جسار وهيفاء وهبي

بواسطة -
0 180
صافيناز

صافيناز

شاركت الراقصة صافيناز متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو من حضورها لحفل الفنانين اللبنانين وائل جسار وهيفاء وهبي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة عيد الحب.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي تتمايل على انغام اغنية “غريبة الناس” للفنان وائل جسار.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت صور من الحفل حيث أطلت بفستان احمر طويل وعلقت كاتبة: “مناسبة عنوانها الحب بوجود حضور بيستحق كل الحب و الاحترام ❤ من اجمل حفلاتي في ام الدنيا مصر”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مناسبة عنوانها #الحب بوجود حضور بيستحق كل الحب و الاحترام ❤ من اجمل حفلاتي في ام الدنيا #مصر Such an Epic Night ❤ #valentineseve #success #concert #happyvalentine #haifawehbe

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.