شاهد.. رقص صافيناز في حفل وائل جسار وهيفاء وهبي

شاركت الراقصة صافيناز متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو من حضورها لحفل الفنانين اللبنانين وائل جسار وهيفاء وهبي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة عيد الحب.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي تتمايل على انغام اغنية “غريبة الناس” للفنان وائل جسار.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت صور من الحفل حيث أطلت بفستان احمر طويل وعلقت كاتبة: “مناسبة عنوانها الحب بوجود حضور بيستحق كل الحب و الاحترام ❤ من اجمل حفلاتي في ام الدنيا مصر”.