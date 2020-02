شاهد.. رقص صافيناز في حفل وائل جسار وهيفاء وهبي

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مناسبة عنوانها #الحب بوجود حضور بيستحق كل الحب و الاحترام ❤ من اجمل حفلاتي في ام الدنيا #مصر Such an Epic Night ❤ #valentineseve #success #concert #happyvalentine #haifawehbe