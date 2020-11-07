احتفلت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز يوم أمس بعيد ميلادها الـ 38، بحفل ضخم دعت إليه عددا كبيرا من المقربين والأصدقاء من الوسط الفني ومن خارجه.



وتداول الجمهور مجموعة من مقاطع الفيديو التي جرى نشرها من الحفل، وكان اللافت فخامة حفل عيد الميلاد الذي وصفه البعض بـ”حفل زفاف” وليس احتفال عيد ميلاد، لا سيّما بسبب ظهور مهيرة بفستان أبيض، بالإضافة لتزيين قاعة الحفل بالورود، ليبدو كأنها عروس تحتفل بزواجها.

وقد ظهرت مهيرة عبدالعزيز في احد هذه المقاطع وهي ترقص مع زوجها خالد عز على انغام اغنية “قمر الليل” للفنان اللبناني وليد توفييق.

وتواجد بالحفل الفنانة العراقية شذى حسون، التي حرصت هي الأخرى على ارتداء فستان باللون الأبيض.

كما تواجدت الإعلامية السعودية لجين عمران والتي تربطها بالإعلامية الإماراتية صداقة مميزة، هذا وتواجد طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب وزوجته الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.